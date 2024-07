Wenn der letzte Vorhang fällt

"Ich würde gerne weiterspielen", gibt der dreifache Tennis-Grand-Slam-Sieger Andy Murray unumwunden zu, um dann wehmütig hinzuzufügen: "Aber es geht nicht mehr." Der 37-jährige Schotte, der in seiner Karriere bereits zwei Mal Olympia-Gold gewonnen hat und sich trotz einer Metallhüfte zurück in die Top 40 der Welt gekämpft hat, ist nicht der einzige Star, der nach den Sommerspielen in Paris seinen Hut nehmen wird.