Check-in im olympischen Dorf am gestrigen Mittwoch, Qualifikationswettkampf am Freitag, Finale am Samstag und dann geht es wieder zurück nach Österreich – mit einer Medaille im Gepäck, wenn der Plan aufgeht. Während sich die meisten seiner Konkurrenten schon seit Tagen, wenn nicht Wochen, in Japan aufhalten, um sich zu akklimatisieren und den Jetlag zu bewältigen, ist für Lukas Weißhaidinger Olympia in Tokio nur ein wenige Tage dauernder interkontinentaler "Städteflug".