Neun Sekunden dauerte Lukas Weißhaidingers erster Auftritt gestern bei den Olympischen Spielen in Paris. Danach segelte sein Diskus auf 66,72 Meter, was über der Fix-Qualifikationsweite (66,00) für das morgen (20.25 Uhr live in ORF 1) folgende Finale lag, und der Innviertler streckte die Fäuste in den Himmel.