Das Feuer der Olympischen Sommerspiele 2021 ist erloschen, die Fahne an Paris (2024) weitergereicht. Die OÖN blicken auf zwei bewegende Wochen zurück und ziehen Bilanz. Was bleibt von diesem Event unter erschwerten Bedingungen? 1 | Österreich kann auch Sommersport: Wer vor Tokio von drei oder gar vier Medaillen für Österreich gesprochen hatte, der galt schon fast als hoffnungsloser Träumer. So niedrig lagen die Erwartungen hierzulande nach der Nullnummer von London 2012 und der einsamen