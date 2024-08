Valentin Bontus: Im Goldrausch

Gut 27 Stunden nach dem Olympia-Triumph der 470er-Segler Lara Vadlau und Lukas Mähr fand der rot-weiß-rote Goldrausch im Revier vor Marseille seine Fortsetzung. Kitesurfer Valentin Bontus warf sein ganzes Gewicht (104 Kilogramm) in die Waagschale und flog mit bis zu 70 km/h und frei von Nervenflattern der Konkurrenz auf und davon. "Wir sagen immer: ,Fat is fast and fast is sexy‘", ließ der 23-jährige Perchtoldsdorfer mit einem breiten Grinsen wissen.