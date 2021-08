Unsere Spielmacher hinter den Kulissen

Christoph Sieber: Chef de Mission

Der 50-Jährige führt in Tokio zum vierten Mal Österreichs Delegation bei Olympischen Spielen an. "Das ist ein Nonstop-Job", sagt der gebürtige Stadl-Paurer. Schon seit einem Monat ist er mit seinem Team in Japan, um für Sportler und Trainer ein möglichst optimales Umfeld im Athletendorf zu schaffen. Die Vorarbeiten begannen bereits 2016. "Hier sind mein Team und ich jetzt mehr Troubleshooter", erklärt Sieber, der auch in der Nacht erreichbar ist. Es überrascht nicht, dass in Tokio die Covid-Regularien die größte Herausforderung sind. "Die täglich um sieben Uhr morgens angesetzten Sitzungen aller Chefs de Mission dauern hier an die vier Stunden, so lange wie noch bei keinen Spielen", verrät Sieber. In Österreichs Wohnhaus im Dorf, das man sich mit Deutschland, Luxemburg und Belgien teilt, sei noch kein Covidfall aufgetreten. Als Olympiasieger von Sydney 2000 kennt der frühere Mistralsurfer die Spiele auch aus Sportlerperspektive. "Das Athletenleben weiß man erst zu schätzen, wenn man es nicht mehr hat. Die relative Einfachheit, sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren, hat man im Berufsleben nachher nicht mehr", sagt Sieber, der bereits die Winterspiele in Peking 2022 plant.

Gabriele Hardinger: Technische Kommissarin (Softball)

Hardinger neben einem Kollegen aus Japan

Die 46-Jährige war für den reibungslosen Ablauf im Softball mitverantwortlich. Als technische Kommissarin hatte sie verschiedenste Aufgaben. Sie kontrollierte das Spielfeld oder achtete unter anderem darauf, dass die Teams die vorgegebene Aufwärmzeit einhielten. "Auch wenn keine Zuschauer kommen durften, war es etwas ganz Besonderes. Jeder wusste: Das hier ist Olympia", sagt die Linzerin, die bereits vor der Verschiebung über ihre Nominierung des Softball-Weltverbands erfuhr. Eine Möglichkeit, die sich im Leben nicht oft auftut. Softball war heuer zum ersten Mal seit Peking 2008 im Programm. Ein Comeback, das nur von kurzer Dauer war – für Paris 2024 wurde man bereits wieder gestrichen. "Ich habe viel dafür investiert und bin stolz, dass ich bei diesem Event dabei sein durfte", sagt Hardinger.

Thomas Hebenstreit: Physiotherapeut

Hebenstreit (M.) mit Turnerin Elisa Hämmerle und ihrem Trainer Daymon Lee Jones (privat)

Der 45-Jährige aus Außertreffling koordiniert Österreichs insgesamt 15-köpfiges Therapeutenteam in Tokio, in demauch die Mühlviertlerin Anja Oyrer und der Linzer Markus Feilmayr anpackten. Von den anfangs 3,6 Kilometer Verbandsmaterial und mehreren Kilogramm Massagecreme wurde ein wesentlicher Teil schon verbraucht. Oft braucht es aber mentale Aufbauarbeit. "Als sich Elisa (Turnerin Hämmerle; Anm.) hier drei Tage vor dem Wettkampf wehgetan hat, hat sie bitterlich geweint. Sie hat geglaubt, dass es das war mit ihrer Olympia-Premiere", sagt Hebenstreit. Mit täglichen Therapien gelang es jedoch, die Vorarlbergerin im Mehrkampf an den Start zu bringen. Auch wenn sie erwartungsgemäß ohne Chance auf den Finaleinzug blieb, war sie dankbar, sich ihren Olympia-Traum erfüllt zu haben. "Wenn sie dann zu dir sagt, dass das ohne dich nicht gegangen wäre, ist das die größte Wertschätzung, die es in meinem Beruf gibt", erklärt Hebenstreit.

Gottfried Langthaler: Gewichtheber-Betreuer

Sargis Martirosjan mit Gottfried Langthaler

1976 bei den Olympischen Spielen in Montreal griff Gottfried Langthaler selbst als Gewichtheber zur Hantel. 45 Jahre später stand der Linzer gestern Sargis Martirosjan als Betreuer zur Seite. "In den vergangenen Jahrzehnten hat sich viel getan, was die Kommerzialisierung dieser Veranstaltung betrifft", sagt Langthaler. Was diesmal ob der Corona-Beschränkungen fehle? "Das Gesellige kommt zu kurz. Aber für die Sportler war es trotzdem wichtig, dass die Spiele überhaupt stattfinden."

Elisabeth Max-Theurer: ÖOC-Vizepräsidentin

Reitsport-Präsidentin Elisabeth Max-Theurer war in der ÖOC- Delegation in Tokio dabei. (gepa) Bild: GEPA pictures/ Josef Bollwein

Angesichts der vielen Corona-bedingten Auflagen war die Dressur-Olympiasiegerin von 1980 überrascht, wie reibungslos und gut organisiert die olympischen Reit-bewerbe über die Bühne gingen. "Man hat wirklich alles getan, dass sich die Sportler hier möglichst wohlfühlen", sagt Theurer, die bereits wieder nach Oberösterreich zurückgekehrt ist. Obwohl die Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt war, hatte Olympia auch in Japan seine spezielle Aura. "Schade, dass keine Zuschauer dabei waren, aber unter den Reitern war trotzdem ein besonderer Teamgeist zu spüren." Schade auch, dass ihre Tochter Victoria auf den Start verzichten musste, da ihr Westfalen-Wallach Abegglen mit einem eitrigen Backenzahn nicht einsatzbereit war. "Vielleicht gibt es 2023 in Paris eine neue Chance."

Karoline Mischek: Tischtennis-Ersatzfrau

Mischek (r.) und Sofia Polcanova bekamen Kimonos als Gastgeschenke. Bild: (ÖOC/OÖN)

Kaum jemand in Österreichs Tokio-Aufgebot hat diese Spiele so zwiegespalten erlebt wie Karoline Mischek. Als Tischtennis-Ersatzfrau wäre die 23-Jährige nämlich nur dann im Teambewerb zum Einsatz gekommen, wenn eine andere Spielerin ausgefallen wäre. "Ich hätte nur allzu gerne mein erstes Match bei Olympia gespielt, aber ich wünsche keiner meiner Teamkolleginnen etwas Schlechtes", so die Linzerin. Mischek bereitete sich im vergangenen Monat in Japan so vor, als würde sie tatsächlich spielen – wozu es auch fast gekommen wäre: Wegen akuter Rückenprobleme stand lange ein Fragezeichen hinter Liu Jias Teameinsatz. "Erst einen Tag vor dem Bewerb ist es 'Susi' wieder besser gegangen", schildert Mischek. Durch die Tokio-Erfahrung steht für sie aber jetzt fest: "Ich will es 2024 nach Paris schaffen – und dort dann wirklich meine Olympia-Premiere feiern."