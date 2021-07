Tokio sucht den Superstar

Usain Bolt und Michael Phelps – in den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten gab es keine Namen, die so sehr mit den Olympischen Spielen in Verbindung standen, wie jene des jamaikanischen Weltrekordsprinters und des goldbehangenen US-Schwimmers. Da beide Lichtgestalten nach Rio 2016 ihre Karriere beendeten, ist in Tokio Platz für neue olympische Superstars. Anwärter für den Platz an der Sonne gibt es mehrere.