Susanne Gogl-Walli lief dem Olympia-"Nachsitzen" davon

Verlässlich: Susanne Gogl-Walli ist erneut in ein Halbfinale eines Großereignisses gelaufen.

Regeneration steht bei Susanne Gogl-Walli heute auf ihrem Olympia-Programm, ehe noch ein lockeres Training folgt. Diesen entspannten Tagesablauf musste sich die Linzerin hart verdienen: In ihrem 400-Meter-Vorlauf kam die Leichtathletin im Stade de France in Paris hinter Weltmeisterin Marileidy Paulino (Dom/49,42 Sekunden) und Aaliyah Butler (USA/50,52) in der persönlichen Bestzeit von 50,67 als Dritte ins Ziel, vier Hundertstel vor Sharlene Mawdsley (Irl).