Snoop Dogg: Tanzschritte beim Olympischen Fackellauf

Der Olympische Fackellauf befand sich am Freitag - wenige Stunden vor der Eröffnungsfeier - auf den letzten Kilometern durch Paris.

Da durfte ein für Sportverhältnisse eher ungewöhnliche Fackelträger bei dem Staffellauf mitmachen: Snoop Dogg trug das Feuer ein Stück weit durch die Seine-Metropole.

Ein Bild, das viele Tausende Schaulustige, die den Lauf verfolgten, entsprechend feierten. Grinsend winkte er der Menge und Fotografen zu.

Erinnerungen an Ali

Als ein Fan ein Lied des Hip-Hop-Stars spielte, zeigte der 52-Jährige ein seine berühmten Tanzschritte. Snoop Dogg reichte die Flamme dann an die Sozialarbeiterin Latifa Benkada auf einem Boot weiter.

Der Musiker hatte davor gemeint, dass es eine besondere Ehre sei und ihn an 1996 erinnere, als Muhammad Ali das olympische Feuer in Atlanta entzündete. Jener emotionale Moment, als die an Parkinson erkrankte Box-Ikone mit zitternder Hand die Fackel hochreckte, ging um die Welt.

Snoop Dogg ist als Sonderkorrespondent für den US-Sender NBC in Paris.

