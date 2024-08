"Sieht aus, als ob ich das Ding 1982 gewonnen hätte": Skater bemängelt Medaillen-Qualität

"Diese olympischen Medaillen sehen toll aus, wenn sie ganz neu sind", sagte Huston in einer Instagram-Story.

"Aber nachdem ich sie mit etwas Schweiß für eine kleine Weile auf meiner Haut getragen habe und meine Freunde sie am Wochenende tragen durften, sind sie offenbar nicht so hochwertig, wie man denken könnte."

"Die Qualität der olympischen Medaillen muss ein bisschen erhöht werden", riet der Skater. "Das sieht so aus, als ob ich das Ding 1982 gewonnen hätte, Bruder."

Die Medaille erwecke den Anschein, dass sie einmal in den Krieg und wieder zurückgereist wäre, so der Sportler, der inzwischen in die USA zurückgekehrt ist.

In der Kommentarspalte gab es Aufklärung und Kritik für den Skater. "Das nennt man Patina", klärte ein User den Sportler auf. "Völlig normal und natürlich für Bronze." Wenn er seine Medaille pflegen wolle, müsse er sie mit etwas klarer Schuhcreme eincremen.

