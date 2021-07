Reitshammers Debütplan

Er habe Respekt vor seinem Olympia-Debüt, sagt Schwimmer Bernhard Reitshammer. Insofern komme es dem 27-Jährigen nicht ungelegen, dass für ihn zum Einstieg heute mit den 100 Metern Brust und morgen mit den 100 Metern Rücken (jeweils ab 12 Uhr) zunächst seine Nebenstrecken auf dem Programm stehen. Auch wenn Trainer Marco Wolf diese Fokussierung nicht so gerne hört, möchte Reitshammer die ersten Bewerbe zum Testen des Prozederes nutzen: "Die Abläufe mit dem Vorstart und Final Callroom, damit das für meine Hauptstrecke, die 200 Meter Lagen, dann eine gewohnte Sache ist." Die Nennfelder in allen Bewerben liegen dicht beisammen. "Daher kann ein Semifinale für mich gut möglich sein", so der ASV-Linz-Athlet, der dies bereits vor Tokio zu seinem Ziel erklärt hatte. Schon eine kleine Verbesserung der eigenen Bestzeit könne im Klassement bis zu zehn Plätze bringen. Auch Lena Grabowski (100 Meter Rücken) und Marlene Kahler (400 Meter Kraul) feiern morgen ihr Debüt.