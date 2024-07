Freudestrahlend: Michaela Polleres bekam nach Silber 2021 in Tokio diesmal die Bronzemedaille in Paris umgehängt. Jetzt darf gefeiert werden. Foto: gepa

Am fünften Wettkampftag der Olympischen Sommerspiele in Paris gelang Österreich die erste Medaille: Judoka Michaela Polleres errang Bronze in der Klasse bis 70 Kilo. "Das ist richtig cool!", freute sich die 27-Jährige, dass ausgerechnet sie den Bann für Österreich gebrochen hat.