"Ungewöhnlich und bizarr": Olympische Spiele in Tokio eröffnet

Japans Regierungschef Yoshihide Suga sagte in einer kurzen Video-Botschaft, die Teilnehmer gäben vielen Menschen "Träume und Emotionen" und machten ihnen Mut. "Zeigen Sie Ihre besten Leistungen", sagte Suga. Tokio befindet sich noch bis weit nach Ende der Olympischen Spiele im vierten Corona-Notstand. Eine Mehrheit der Bevölkerung hatte sich in Umfragen immer wieder für eine erneute Verschiebung oder eine Absage der Spiele ausgesprochen.

"Von Euphorie oder Feststimmung ist in der Hauptstadt nichts zu spüren", schrieb die japanische Tageszeitung "Asahi Shimbun". "Viele wünschen sich einfach, dass die Veranstaltung ohne ernsthafte Probleme endet." Es seien "ungewöhnliche und bizarre" Olympische Spiele, die inmitten von "Spaltung und Misstrauen" beginnen, so das Blatt.

Bei der Eröffnungsfeier in der wegen des Zuschauerverbots weitgehend leeren Arena zog das österreichische Team als 37. der 206 Nationen ein. Angeführt wurde die rund 30-köpfige ÖOC-Delegation von den Fahnenträgern Tanja Frank/Thomas Zajac. Als letztes sollten Japans Sportlerinnen und Sportler das Olympiastadion betreten. Es wurde erwartet, dass Japans Kaiser Naruhito als Schutzherr die Spiele auch offiziell für eröffnet erklärt.

Die Bilder von der Eröffnungszeremonie:

19 weitere Corona-Fälle

Kurz vor der Eröffnungsfeier der Sommerspiele in Tokio haben die Organisatoren 19 weitere Corona-Fälle im Zusammenhang mit Olympia veröffentlicht. Das ist der bisherige Höchstwert seit Beginn der Erfassung der Tests am 1. Juli. Damit stieg die Zahl der positiven Tests auf insgesamt 106. Wie das Organisationskomitee bekannt gab, sind unter den Betroffenen drei Athletinnen oder Athleten, die nicht aus Japan kommen. Namen oder Herkunftsländer werden nicht genannt.

Unterdessen ist - noch in Europa - ein Mitfavorit im Männer-Triathlon positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 28-jährige Belgier Jelle Geens muss auf ein Antreten im Einzelbewerb am Montag verzichten, wie das belgische Olympische Komitee am Freitag bekannt gab. Geens ist der erste belgische Athlet, der von den Covid-Maßnahmen betroffen ist.

"Nach den Regeln ist eine Abreise nach Tokio nur möglich, wenn der Reisende 14 Tage vor der Abfahrt symptomfrei ist und zweimal negative Tests in den letzten 96 Stunden vor der Abreise bei einem von Japan anerkannten Labor absolviert hat", betonte das belgische Nationale Olympische Komitee. Geens sei symptomfrei und bisher einmal negativ getestet worden. "Wenn möglich, wird er in den kommenden Tagen nach Tokio fliegen, sobald dies in Übereinstimmung mit den Regeln ist, um an der Mixed-Staffel am nächsten Samstag (31. Juli) teilzunehmen. Er bereitet sich intensiv auf diesen Start in Europa vor", erläuterte das Komitee. Noah Servais sei als möglicher Ersatz nach Tokio entsandt worden.

Podcast: Wer sind die heißesten Medaillenkandidaten bei den olympischen Spielen in Tokio? Wann sollte man den Fernseher aufdrehen? Und wie wird Olympia in der Zeit einer weltweiten Pandemie aussehen? OÖN-Sportredakteur Reinhold Pühringer gibt einen Ausblick:

Taifun droht

Neben Corona-Fällen sind die ersten Tage der Olympischen Spiele auch von Wetterkapriolen geprägt: Über Tokio herrscht derzeit brütende Hitze, was unter anderem der russischen Bogenschützin Swetlana Gombojewa - sie erlitt in der Qualifikation einen Hitzschlag - und der deutschen Ruderin Leonie Menzel zum Verhängnis wurde. Unterdessen braut sich über dem Pazifik ein Taifun zusammen und sorgt bereits im Vorfeld für Verschiebungen.

Die japanische Wetterexpertin Ai Hasebe machte am Freitag auf Twitter auf eine subtropische Tiefdruckzone über dem Pazifik aufmerksam. Diese dürfte zu einem Taifun werden und Kurs auf die japanische Hauptinsel nehmen, twitterte Hasebe. Zu Beginn nächster Woche dürfte sich der Sturm auf die Region Kanto um die Olympia-Stadt Tokio auswirken. Vorsicht scheine angeraten zu sein, schrieb Hasebe von der Tokyo Zokei University.

Das hat bereits Auswirkungen auf die Ruderbewerbe. So muss Einer-Ruderin Magdalena Lobnig, die am Freitagvormittag ihren Vorlauf souverän gewonnen hatte, bereits am Sonntag zu ihrem Viertelfinale antreten, wie das ÖOC bekannt gab. Der Lauf war ursprünglich für Montag angesetzt. Für diesen Tag ist allerdings Wind mit 20 Knoten und mehr vorausgesagt, daher wurde das Viertelfinale um einen Tag vorverlegt.

Leere Bänke bei der Eröffnung - die Olympischen Spiele werden nahezu vollständig ohne Zuschauer stattfinden Bild: GEORG HOCHMUTH (APA)

"Das Programm vom Sonntag wird um eine halbe Stunde vorverlegt und dann die Rennen vom Montag im Anschluss gerudert. Man möchte den Athletinnen und Athleten möglichst faire Bedingungen bieten, deshalb ist das eine absolut richtige Entscheidung", sagte Lobnig-Trainer Kurt Traer zum neuen Termin. Auch die Achter-Vorläufe wurden vorverlegt.

Vor dem Sturm kommt allerdings die Hitze und, mit ihr einhergehend, die Luftfeuchtigkeit. Und die macht den Athletinnen und Athleten bereits genug zu schaffen - auf dem Wasser ebenso wie auf dem Land. Beim Rudern hatte die Deutsche Menzel auf der olympischen Regattastrecke im Sea Forest Waterway am Ende Probleme und konnte nicht mehr mit voller Kraft agieren. Die 22-Jährige wurde nach ihrem Rennen mit einem Rollstuhl in ein nahe liegendes Funktionsgebäude gefahren, saß aber wenig später mit einer Kühlweste schon wieder auf einem Ergometer. Ihr Trainer gab Entwarnung, der Kreislauf sei immer stabil gewesen. Die Temperaturen um die Mittagszeit (Ortszeit) lagen bei knapp über 30 Grad im Schatten.

Auch bei der 23-jährigen Bogenschützin Gombojewa ist nach einer Twitter-Nachricht des Russischen Olympischen Komitees (ROC) wieder "alles in Ordnung". Sie sei im Yumenoshima Park von Ärzten mit Wasser versorgt worden, so das ROC. Zu Mittag sei sie gemeinsam mit dem russischen Team wieder ins olympische Dorf zurückgekehrt.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen OÖN im Gespräch zu den Olympischen Sommerspielen 2020 Eigentlich hätten die Olympischen Sommerspiele 2020 stattfinden sollen. Wegen der Pandemie war das aber nicht möglich und das Großevent, ist um ein Jahr verschoben worden. Morgen findet in Tokio die offizielle Eröffnung statt.

Zwei Doping-Sperren

Der Schweizer Hürdenläufer Kariem Hussein darf wegen eines Dopingvergehens nicht an den Olympischen Spielen in Tokio teilnehmen. Der 32-jährige Ex-Europameister über 400 m habe bei einer Wettkampfkontrolle einen positiven Test auf die verbotenen Substanzen Nikethamid und N-Ethylnicotinamid abgegeben und sei rückwirkend ab 16. Juli für neun Monate gesperrt worden. Das gab Swiss Olympic am Freitag bekannt.

Auch der südafrikanische Geher Lebogang Shange fehlt in Tokio aufgrund einer Doping-Sperre. Wie der Internationale Sportgerichtshof (CAS) am Freitag mitteilte, wurde der 30-Jährige für vier Jahre aus dem Verkehr gezogen. Shange sei positiv auf das anabole Steroid Trenbolon getestet und von Dezember 2019 an gesperrt worden.