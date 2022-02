Olympiasieger ist coronapositiv

Nachdem Norwegens Goldfavorit Jarl Magnus Riiber wegen eines positiven Coronatests um seinen Start bangt, wurde nun auch beim dreifachen Olympiasieger Eric Frenzel und bei Terence Weber eine Infektion nachgewiesen. Die beiden Deutschen kamen in die dafür eigens vorgesehenen Quarantäne-Hotels. Nur nach zwei negativen PCR-Tests im Abstand von mindestens 24 Stunden können die Betroffenen dieses vor Ablauf von zehn Tagen wieder verlassen. Nach dieser Frist ist nur noch ein negativer PCR-Test nötig.

Riibers Trainer Jan Schmidt machte derweil Hoffnung, da es seinem Schützling "überraschend gut" gehe. "Ich denke, er war auf dieses Szenario mental vorbereitet, weil er im November das gleiche Problem hatte", sagte Schmidt zu "Reuters". Um den Dominator der vergangenen Jahre in möglichst guter Form an den Start zu bringen, versuchen Norwegens Funktionäre einen Rad-Ergometer in sein Quarantäne-Zimmer zu bringen. Die Wettkämpfe der Nordischen Kombination beginnen am Mittwoch.