Olympia: Polcanova zog locker in zweite Tischtennis-Runde ein

Die 29-jährige Oberösterreicherin besiegte am Sonntagabend bei den Spielen in Paris als Nummer 15 gesetzt die Mexikanerin Arantxa Cossio Aceves 4:0 (4,3,4,8). In der zweiten Runde trifft Österreichs Nummer eins auf die für Portugal antretende, auf Position 30 geführte Jieni Shao. Der Wiener Daniel Habesohn bestreitet sein Auftakt-Einzel am Montag (10.00 Uhr).

