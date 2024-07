Olympia: Ottensheimer Judoka Gaßner im Achtelfinale ausgeschieden

Nach einem Ippon-Sieg nach 42 Sekunden über den Syrer Hasan Bayan musste sich der 23-jährige Oberösterreicher am Montag in der Klasse bis 73 Kilogramm dem favorisierten Kosovaren Akil Gjakova ebenfalls mit Ippon geschlagen geben. Gjakova war Olympia-Siebenter in Tokio. Gold holte sich Hidayat Heydarov aus Aserbaidschan, der im Finale den Franzosen Joan-Benjamin Gaba besiegte.

