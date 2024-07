Olympia-Gold mit 14 – aber es geht noch jünger

Olympiasiegerin Coco Yoshizawa hat die Alterspyramide im Street-Bewerb der Skateboarder nach oben geschraubt. Die Japanerin ist bereits 14 und hat damit ein Jahr mehr auf dem "Buckel" als ihre Landsfrau Momiji Nishiya bei deren Triumph 2021 in Tokio. Die 13 garantiert noch keinen Rekord: Es ist schwierig, an den jüngsten Goldmedaillengewinner in der Historie der Spiele heranzukommen, obwohl der gar keine umgehängt bekam.