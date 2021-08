Olympia-Geschichte: Nur 1936 gab es für Österreich mehr Medaillen

Nach Bronze von Karatekämpferin Bettina Plan und Kletterer Jakob Schubert am Donnerstag hält Österreich in Japan bei sieben Medaillen (1 x Gold, 1 x Silber, 5 x Bronze). Damit hat das Tokio-Team des ÖOC Athen 2004 eingestellt, nur die 13 Medaillen von 1936 in Berlin bleiben unerreicht.

Vor Plank und Schubert hatten Anna Kiesenhofer Gold im Rad-Straßenrennen, die Judoka Michaela Polleres (Silber) und Shamil Borchashvili (Bronze) sowie Magdalena Lobnig im Rudern und Lukas Weißhaidinger im Diskuswerfen (jeweils Bronze) Medaillen gewonnen.

Österreichs erfolgreichste Olympische Sommerspiele:

(ohne Kunstbewerbe und Zwischenspiele 1906)

Gold Silber Bronze Gesamt

1936 Berlin 4 6 3 13

2004 Athen 2 4 1 7

1896 Athen 2 1 2 5

1904 St. Louis 2*) 1 1 4

2000 Sydney 2 1 - 3

1928 Amsterdam 2 - 1 3

1980 Moskau 1 2 1 4

2021 Tokio 1 1 5 7

1932 Los Angeles 1 1 3 5

1984 Los Angeles 1 1 1 3

1960 Rom 1 1 - 2

1948 London 1 - 3 4

1988 Seoul 1 - - 1

*) inklusive der Goldmedaille von Turner Julius Lenhart, die er mit

der US-Mannschaft Philadelphia Turngemeinde errungen hat.