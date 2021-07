ÖTV-Asse wollen China zumindest "sekkieren"

In den Teamwettkämpfen ist nur die österreichische Frauen-Equipe vertreten, und die hat für das Achtelfinale am Sonntag (7.30 Uhr MESZ) mit China das Horrorlos schlechthin. Nach rein chinesischen Einzel-Endspielen sind auch in der Mannschaft zwei Goldmedaillen zu erwarten.

In den Einzeln hat das Froschberg-Duo Liu Jia und Sofia Polcanova durchaus überzeugt, beide schafften es bis ins Achtelfinale. Bei Liu machten sich in ihrem fünften Match aufgrund von Überbelastung akute Rückenschmerzen und muskuläre Verspannungen bemerkbar. Nach drei Tagen Therapie fühlt sich die 39-Jährige aber wieder fit. "Als wir die Auslosung gesehen haben, haben wir gelacht. Alle drei Chinesinnen sind Weltmeisterinnen, doch wir wollen sie ein bisschen sekkieren. Das Spiel werden in China ein paar Millionen Menschen sehen, das macht auch mich ein bisschen nervös", sagte die sechsfache Olympia-Starterin.

Auf ihren ersten Einsatz brennt auch die Wahl-Linzerin Liu Yuan: "Ich werde bei den Olympischen Spielen meine gute Form zeigen."