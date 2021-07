Österreichs Paralympic-Team verabschiedet und vereidigt

Neben Kogler waren auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein bei der Verabschiedung dabei. "Ich bin überzeugt, dass dieses Team von 24 Sportlerinnen und Sportlern bestens gerüstet ist. Ich wünsche den Athletinnen und Athleten viel Glück und gutes Gelingen", sagte Kogler bei der Verabschiedung.

Günther Matzinger, zweifacher Goldmedaillengewinner bei den Spielen in London 2012, sprach stellvertretend für die ganze Delegation den Paralympischen Eid. Die Athletinnen und Athleten werden in gut einem Monat unter anderem in den Disziplinen Kanu, Leichtathletik, Radfahren, Reiten, Tennis, Schwimmen, Tischtennis und Triathlon im Einsatz sein.

Bildergalerie: Das österreichische Team bei den Paralympics in Tokio