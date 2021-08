Novak Djokovic will 2024 in Paris um Gold kämpfen

Der serbische Weltranglistenerste verlor das Einzel um Bronze gegen den Spanier Pablo Carreno Busta 4:6, 7:6 (6), 3:6 und ließ auf dem Weg zur Niederlage seinem Unmut mehrmals freien Lauf, indem er einen Schläger auf die menschenleere Tribüne warf und einen weiteren zertrümmerte. "Ich habe einfach nicht geliefert. Das Tennis-Niveau ist gesunken – auch wegen Erschöpfung, mental und körperlich", analysierte Djokovic, der auf ein Antreten im Mixed-Spiel um Platz drei an der Seite von Nina Stojanovic verzichtet hatte.

2024 in Paris will der 34-Jährige den nächsten und dann wohl letzten Angriff auf Einzel-Gold unternehmen. Also auf jenen Titel, den heuer der Deutsche Alexander Zverev mit einer Machtdemonstration beim 6:3, 6:1 im Finale gegen Karen Chatschanow (Rus) eroberte. "Das ist so viel größer als alles andere im Sport. Dieser Wert ist unglaublich", betonte Zverev.

Gold und Silber für Bencic

Herausragende Erscheinung im Damenturnier war Belinda Bencic. Die Schweizerin tritt mit Gold und Silber hochdekoriert die Heimreise an. Im Einzel-Endspiel behielt die Weltranglisten-Zwölfte gegen die Tschechin Marketa Vondrousova mit 7:5, 2:6, 6:3 die Oberhand. Es war der dritte Olympiasieg für die Eidgenossen nach den Titeln von Marc Rosset (1992 in Barcelona) und dem Doppel Roger Federer/Stan Wawrinka (2008 in Peking). Bencic wurde einen Tag nach ihrem Triumph im Doppel an der Seite von Viktorija Golubic Zweite.

"Ich war mit meinen Kräften am Ende. Ich habe gespielt, als wäre es das letzte Match meines Lebens", sagte die 24-jährige Bencic nach ihrem Einzelerfolg. "Das macht mich extrem stolz. Das sind Erinnerungen, die für immer bleiben."