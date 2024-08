Sprint-Champion Noah Lyles lief auch den bösen Geistern davon

PARIS. Als die Vidiwall Noah Lyles nach einer gefühlten Ewigkeit, die dem Fotofinish im spektakulären olympischen 100-Meter-Sprint geschuldet gewesen war, als schnellsten Mann der Welt bestätigte, traute der 27-jährige US-Amerikaner seinen Augen nicht. "Oh my god", war seine erste Reaktion, nachdem Lyles damit gerechnet hatte, dass der Jamaikaner Kishane Thompson das Rennen um Gold für sich entschieden hatte.

"Ich bin zu ihm gegangen und habe gesagt: You did it!" Letztlich standen 9,79 Sekunden für beide zu Buche, der Hauch von fünf Tausendsteln gab den Ausschlag zugunsten des Weltmeisters aus den Vereinigten Staaten, für den es danach kein Halten gab. Zum ersten Mal in der Olympia-Historie waren alle acht Finalisten unter zehn Sekunden gelaufen, einen knapperen Zieleinlauf hätte man sich nicht ausmalen können.

Bild: APA/AFP/JEWEL SAMAD

Lyles ist noch nicht am Ende seiner Träume, er kann in der elektrisierenden Atmosphäre des Stade de France in Saint-Denis noch zwei Mal Gold holen – über 200 Meter und in der 4x100-Meter-Staffel.

Auf Sicht wird auch der Sprint-Weltrekord von Usain Bolt (9,58) zum Thema. "Das ist mein Plan. Ich habe die Persönlichkeit, ich habe die Geschwindigkeit, ich habe das Unterhaltungs-Gen", posaunt Lyles hinaus.

Mehr zum Thema Olympische Sommerspiele Novak Djokovic vergoldet seine grandiose Karriere: "Das Puzzle ist vollständig" Mit 37 auf dem Gipfel: Der Tennis-Star hat jetzt alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt Novak Djokovic vergoldet seine grandiose Karriere: "Das Puzzle ist vollständig"

Seine Showman-Qualitäten sind unbestritten, manches ist aufgesetzt. Der Mann mit Potenzial zum Superstar, der sich auf seine weiß lackierten Fingernägel das Wort "Icon" (zu Deutsch "Ikone") kritzeln ließ, hat ziemlich harte Zeiten hinter sich. Als Kind machten ihm Asthma-Anfälle und zahlreiche Krankenhausaufenthalte zu schaffen, das Geld war knapp.

Die Trennung seiner Eltern setzte ihm ebenfalls zu, schon als Achtjähriger litt Lyles an einer tiefen Depression. Heute geht es ihm dank medikamentöser und therapeutischer Unterstützung besser, die bösen Geister kommen seltener aus ihren Löchern gekrochen. Und in so einem magischen Tausendstel-Krimi mit Happy End haben sie sowieso Sendepause.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos