Mit Startnummer elf wird Lukas Weißhaidinger heute (20.25 Uhr in ORF 1) in das Finale der besten zwölf Diskuswerfer bei den Olympischen Sommerspielen in Paris gehen. Die Ausgangslage ist gut. Die 66,72 Meter, mit denen der Innviertler vorgestern im allerersten Versuch das Ticket für die Entscheidung löste, zeugen von Selbstvertrauen und Form.