Linzer Schwimmer Martin Espernberger erreichte Olympia-Finale

Hut ab vor Martin Espernberger! Der gebürtige Linzer, der vor fünf Jahren den Sprung in die USA gewagt hat, wo er mittlerweile für die Universität von Tennessee schwimmt, steht im Olympia-Finale über 200 Meter Delfin. Der Student der Elektrotechnik zündete im Finish seines Semifinales den Turbo und schaffte es als Gesamt-Achter in den Showdown am Mittwoch (20.36 Uhr, ORF 1). Espernberger erzielte in 1:54,62 Minuten persönliche Bestzeit, auf den nationalen Rekord von Dinko Jukic (1:54,35) fehlte nicht viel. "A Wahnsinn! Super, dass es für die Top Acht gereicht hat. Ich hab' gscheit Gas gegeben", sagte der Athlet.

Tag 4 im Überblick: Der Liveblog zu den Olympischen Sommerspielen

Der Blick auf die Vidiwall mit den Resultaten war nichts für schwache Nerven. In der Endabrechnung hängte Espernberger, der sich 2023 mit WM-Bronze ins Rampenlicht manövriert hatte, den neuntplatzierten Polen Krzysztof Chmielewski um die Kleinigkeit von zwei Hundertstelsekunden ab.

Die klare Nummer 1 war der Ungar Kristof Milak (1:52,72), der Weltrekordhalter hatte wie Espernberger den zweiten Heat bestritten. "Es ist schon cool, neben dem Weltrekordmann zu schwimmen. Aber ich habe mich auf mein Rennen konzentriert. Schön, dass es so aufgegangen ist", freute sich Espernberger.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos