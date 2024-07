Kreundl taucht doch in Paris auf

Doch in Paris: Lena Kreundl

In letzter Sekunde hat auch Lena Kreundl einen Startplatz über 200 Meter Lagen bekommen. Die 26-Jährige aus Steyr bekam nach der Universality-Regel (u. a. einzige Frau im Aufgebot, jünger als 30) etwas überraschend einen Quotenplatz. "Momentan ist das etwas surreal, ich bin total baff. Ich habe von dieser Regel nichts gewusst. Das ist für mich auch so etwas wie eine Belohnung für alles, was ich durchmachen musste", eute sich Kreundl über ihr Last-Minute-Ticket.

