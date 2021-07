In zehn Sekunden vom Mitläufer zum Super-Star der Spiele

Wer ist der schnellste Mann der Welt? Die Antwort auf diese Frage lautete in Peking (2008), London (2012) und Rio (2016) "Usain Bolt". In Tokio wird morgen nach dem Finale des 100-Meter-Laufs (14.50 Uhr MESZ) garantiert ein anderer Name auf der Anzeigetafel aufleuchten. Egal, wie der schnellste Mann der Welt heißen wird, wer Gold über 100 Meter holt, kann Tokio als Super-Star der Spiele verlassen.