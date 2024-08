"Ich wollte dieses Gold und diesen Rekord genau hier"

Es war der magischste Augenblick dieser Sommerspiele. Stabhochspringer Armand Duplantis hatte Gold bereits wie erwartet in der Tasche und ließ sich die viereinhalb Meter breite Latte auf Weltrekordhöhe von 6,25 Meter legen – so, wie es großen Champions in der Leichtathletik zum Abschluss eines Events vorbehalten ist. Der 24-jährige Schwede (mit US-Pass) nahm die 45 Meter lange Anlaufbahn unter die Beine, jeder Schritt passte auf den Millimeter genau.