TOKIO. Schwimmer Felix Auböck hat erneut die bittere Erfahrung eines vierten Platzes bei einem Großereignis gemacht. Dem Niederösterreicher fehlten in Tokio im Olympia-Finale über 400 Meter Kraul nur 13 Hundertstel auf die Bronzemedaille, seinen am Vortag im Vorlauf fixierten nationalen Rekord verpasste er in 3:44,07 Minuten um 0,16 Sekunden. Sensationssieger wurde auf der Außenbahn der erst 18-jährige Tunesier Ahmed Hafnaoui (3:43,36).

"Man hat alle vier, fünf Jahre die Chance, das zu machen", bezog sich Auböck unmittelbar nach dem Endlauf auf das knappe Verpassen der Medaille. "Und wenn man so knapp drüber ist, tut das irrsinnig weh." Schon bei den Europameisterschaften 2016 und 2018 hatte es für den 24-Jährigen über seine Paradedistanz nur zu Rang vier gereicht, damals jeweils noch knapper hinter dem heiß ersehnten Stockerlplatz. Budapest entschädigte für so manche Enttäuschung. Dort hatte Auböck heuer im Mai EM-Silber erobert.

Schlecht geschlafen

Diesmal war er sogar bester Europäer – und zwar ex aequo mit dem deutschen Vorlaufschnellsten Henning Mühlleitner. Trost war ihm das aber natürlich keiner. Auböck hatte das Rennen wie meist defensiver begonnen, lag längere Zeit auf Zwischenrang sieben. Bei der 250-Meter-Marke hatte er seine Zwischenmarke vom Vorlauf exakt eingestellt, holte vor allem auf der siebenten Länge noch etwas heraus und ging als Drittplatzierter auf die letzte Länge, mit einem Bonus von 0,34 Sekunden auf den Vierten. Die Medaille schien zum Greifen nah. "Es war ein extrem verrücktes Rennen, mit den Außenbahnen relativ schnell von Anfang an, die Mitte relativ langsam. Ich dachte am Ende, dass ich es draufhabe", sagte Auböck.

Die Belastung vom Vortag habe er nicht ganz wegstecken können, wegen der späten Vorlaufzeit habe er auch nicht besonders gut geschlafen. "Weil wenn man so spät eine hohe Belastung gesetzt hat, ist das natürlich nicht normal. Da dauert es etwas, bis sich der Körper beruhigt hat." Trotzdem habe er sich natürlich eine schnellere Zeit gewünscht. "Ich weiß, dass ich mehr draufhabe."

Geht man nach der Papierform, bleibt es in Tokio nun wahrscheinlich dabei, dass Mirna Jukic 2008 in Peking mit Bronze über 100 Meter Brust die bisher letzte österreichische Schwimm-Medaille bei Olympischen Spielen geholt hat.

Kahler schwamm OSV-Rekord

Die Niederösterreicherin Marlene Kahler hat ihr Olympia-Debüt mit einem österreichischen Rekord ausgezeichnet absolviert. Die 20-Jährige belegte über 400 m Kraul in 4:08,37 Minuten Rang 17, damit unterbot sie die fast auf den Tag genau zwölf Jahre alte nationale Bestleistung von Jördis Steinegger um 0,93 Sekunden.

ASV-Linz-Athlet 30.

Bernhard Reitshammer (ASV Linz) hatte sich von seinen ersten beiden Olympia-Auftritten mehr versprochen. Über 100 m Brust war der Tiroler 30. geworden, gestern belegte er über 100 m Rücken Rang 35. „Ich weiß nicht genau, woran es liegt“, sagte Reitshammer, den 1,50 Sekunden von seiner Bestzeit getrennt hatten. Am Mittwoch rechnet sich der 27-Jährige über 200 m Lagen das Semifinale aus.