"Hol die Kameltreiber" - Anfeuerungsruf beschert Deutschland einen Rassismus-Eklat

Damit hat der Sportdirektor des Bundes Deutscher Radfahrer mit Sicherheit nicht gerechnet. Obwohl er neben der Strecke seht, ist er plötzlich im Mittelpunkt des Interesses. Seine Anfeuerungsrufe bewegen nicht nur den Olympischen Gedanken. "Hol die Kameltreiber", hat Moster seinem Radfahrer nachgerufen und damit zwei Schwarzafrikaner gemeint, die vor dem deutschen Radler auf der Straße waren.

Natürlich sind während der Rennen entlang der Strecke überall Kameras und Mikrofone aufgebaut, um mittendrinn zu sein, statt nur dabei. Das sollte auch Moster wissen, Erfahrungen hat er genug. Eines der Mikrofone nahm dabei den Anfeuerungsruf von Patrick Moster auf.

Auf Twitter ist es zu hören und zu sehen.

Moster hat sich für seine rassistische Entgleisung während des Einzelzeitfahrens entschuldigt. "Ich stand in der Verpflegung und habe Nikias Arndt angefeuert. Im Eifer des Gefechts und mit der Gesamtbelastung, die wir momentan hier haben, habe ich mich in der Wortwahl vergriffen. Es tut mir unendlich leid, ich kann nur aufrichtig um Entschuldigung bitten. Ich wollte niemanden diskreditieren", sagte Moster am Mittwoch der Deutschen Presse Agentur (DPA).

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) kündigte eine Reaktion an. "Das Deutsche Team steht für die Einhaltung der olympischen Werte Respekt, Fairplay und Toleranz und lebt diese in all ihren sportlichen Wettbewerben", sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann.