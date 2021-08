Herzlicher Empfang für den „Bronze-Luki“ im rot-weiß-roten Fahnenmeer

Tokio ist für ihn glorreiche und lebendige Vergangenheit, jetzt beginnt der Marathon der Feierlichkeiten in der Heimat.

Österreichs Diskus-Ass Lukas Weißhaidinger landete um 21.34 Uhr mit der olympischen Bronzemedaille um den Hals in Wien-Schwechat. Die Gratulanten standen Schlange, Der Fanclub hatte einen 50-Sitzer-Bus angemietet, Taufkirchen an der Pram war nicht nur sprichwörtlich aus dem Häuschen.

Als Weißhaidinger durch die Schiebetür das Ankunftsportal betrat, hatte er nach dem mehrstündigen Flug (via Frankfurt) noch ausreichend Kraft, um zu den blasmusikalisch vorgetragenen Klängen von „We Are The Champions“ (Queen) ein Tänzchen hinzulegen.

Anschließend tauchte der 29-jährige Leichtathletik-Star - begleitet von TV-Kameras und einem Blitzlichtgewitter - in ein rot-weiß-rotes Fahnenmeer ein und umarmte seine Liebsten.

Ein mächtiges Transparent mit Impressionen aus Tokio durfte natürlich nicht fehlen. „Der Fanclub und ganz Taufkirchen gratulieren unserem Olympia-Helden zur Bronzemedaille!“ stand da geschrieben, Fotos vom Wettkampf und dem ergriffenen Weißhaidinger zierten das Schmuckstück.