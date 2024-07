"Frauen hängen herum und schminken sich": Eurosport trennt sich von Olympia-Kommentator

Er habe während einer Übertragung einen "unangemessenen Kommentar" abgegeben, teilte der Sender mit. "Aus diesem Grund wurde er mit sofortiger Wirkung aus unserem Kommentatoren-Plan entfernt." Ballard meinte später auf der Plattform X, er habe niemanden verärgern oder herabzusetzen wollen und entschuldige sich, falls es doch passiert sei.

Heftige Kritik im Netz

Der Journalist hatte in seinem Live-Kommentar zu den Schwimm-Wettbewerben bei den Sommerspielen in Paris einen Kommentar über australische Schwimmerinnen abgegeben, die zuvor mit der 4x100-Meter-Kraul-Staffel Gold gewonnen hatten. "Die Frauen sind gerade fertig geworden. Du weißt, wie Frauen sind: Sie hängen herum und schminken sich", sagte er. Diese Aussage war in den sozialen Netzwerken vielfach kritisiert worden.

