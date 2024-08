Florian Brungraber: "Im Endeffekt ziehen sie es durch"

Auf die Plätze, fertig, platsch: Die Triathleten stürzen sich in die Seine.

Hundert Jahre lang war die Seine in Paris als Badegewässer untauglich, gestern erlebte der Fluss in der französischen Hauptstadt nach eintägiger Verspätung doch seine Olympia-Premiere. Zuvor hatte die Wasserqualität bei einer weiteren Messung endlich den "Fitnesstest" bestanden. Nach dem Olympia-Triathlon strahlten nicht nur Siegerin Cassandre Beaugrand (Fra) und Sieger Alex Yee (Gbr), so gut wie alle Aktiven waren von der Atmosphäre rund um das Rennen schwer beeindruckt.