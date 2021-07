Lange hat sie nicht gehalten, jene Hochsicherheitsblase, welche Athleten im olympischen Dorf in Tokio vor Ansteckungen bewahren soll. Zwei Sportler sowie ein Offizieller sind am Wochenende im Herzen der am Freitag beginnenden Sommerspiele positiv getestet worden. Sie alle entstammen derselben Nation, bestätigten die Organisatoren, ohne Identitäten preiszugeben.