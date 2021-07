Eine Flamme der Hoffnung

Japans Kaiser Naruhito eröffnete gestern die Olympischen Sommerspiele in Tokio. 57 Jahre vor ihm hatte dies an selber Stelle bereits sein Großvater Hirohito getan. Damals – zwei Jahrzehnte nach dem in Japan so verheerenden Zweiten Weltkrieg – war das Fest des Weltsports von breitem Enthusiasmus getragen. Nur einen Hauch der einstigen Euphorie hatte sich gestern bestimmt auch sein Enkel gewünscht.