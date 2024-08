Ein Traum wird wahr: Plötzlich offizielle Olympia-Teilnehmerin

OÖN-Redakteurin und passionierte Marathonläuferin Heidi Riepl. Der "Marathon pour tous" in Paris ist ihr 208. Marathon.

Der heimliche Läufertraum hat sich erfüllt. Plötzlich bin auch ich eine offizielle Olympia-Teilnehmerin. Samstagnacht werde ich in Paris den olympischen Marathon über 42,195 Kilometer antreten. Noch vor wenigen Monaten hätte ich es für völlig unmöglich gehalten. Oder genauer gesagt, ich wusste selbst lange gar nicht, dass auch Hobbysportler an olympischen Spielen teilnehmen dürfen. Wie auch? Aber Frankreich ist eben anders. Das Land will die olympischen Spiele zu einem außergewöhnlichen