Ein Taifun könnte Kurs auf Olympia nehmen

Während Tokio unter brütender Hitze leidet, braut sich über dem Pazifik ein Tiefdruckgebiet zusammen. Meteorologen befürchten, dass daraus ein Taifun entsteht, der Kurs auf Japan nimmt. Dieser könnte zum Wochenbeginn auf die Region Kanto rund um Tokio treffen.

Ausläufer haben jetzt schon Auswirkungen auf die Spiele: So wurde etwa das Ruderviertelfinale von Magdalena Lobnig auf Sonntagfrüh (MESZ) vorverlegt.

Gewarnt sind auch die Segler, die – eine Autostunde von Tokio entfernt – vor Enoshima ihr Revier haben. "Wetterprognosen, die über drei Tage hinausgehen, sind ungenau", wollte Segler Thomas Zajac noch nicht den Teufel an die Wand malen. Aus 2019 wisse man aber, was ein Taifun in Enoshima anrichten kann. "Die Material-Container der Teams sind damals herumgeschwommen und danach wie Legosteine Hunderte Meter entfernt gelegen, die Boote gebrochen", so Zajac. Sollten wieder Windgeschwindigkeiten von bis zu 250 Stundenkilometern drohen, müssten die Boote vorsichtshalber abgebaut werden – ein großer Aufwand.