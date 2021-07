Ein 1:1 war für Deutschland zu wenig

Durch ein 1:1 gegen die Westafrikaner verpasste die DFB-Auswahl, der nur noch 14 Feldspieler zur Verfügung standen, den Sprung in die Top zwei der Gruppe.

52 Tage nach dem Triumph bei der U21-EM endete das olympische Fußballturnier für die Deutschen, die vor fünf Jahren in Rio de Janeiro noch Silber erobert hatten, enttäuschend. Das Team von Stefan Kuntz war durch ein Eigentor von Benjamin Henrichs (67.) in Rückstand geraten, mehr als der Ausgleich von Eduard Löwen (73.) gelang nicht. Trainer Kuntz kritisierte die Rahmenbedingungen bei den Spielen. "Wir waren kaserniert, eingesperrt, durften nicht auf die Straße gehen. Wir durften nur nach langem Hin und Her einen Balkon mal öffnen lassen. Da muss ich sagen: Da hätte ich gern mehr olympisches Flair gehabt."

Mit Deutschland hat sich nicht die einzige große Fußball-Nation frühzeitig verabschiedet. Auch für Frankreich (0:4 gegen Japan) und Argentinien (1:1 gegen Spanien) kam das Aus.