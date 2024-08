Die vergessenen Sportler

Zwei Mal Gold, zwei Mal Silber, drei Mal Bronze: Die Ukraine liegt momentan auf Platz 19 des Medaillenspiegels in Paris. Und die Sportler der von Russland überfallenen Nation nützen jeden Moment, um auf die Situation daheim hinzuweisen. So wie die im Hochsprung vergoldete Jaroslawa Mahutschich: "Ich widme meine Medaille den über 500 getöteten Sportlern in meinem Land." Und dann gibt es welche, die den gleichen Traum wie Mahutschich haben, vielleicht auch das Talent, aber eine weniger laute