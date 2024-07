Die Pariser Seine als Spieleverderber

Frühmorgens um 3.30 Uhr fiel die Entscheidung, um 4.30 Uhr kam sie dann auch endlich bei den Sportlern an: Die schlechte Wasserqualität der Seine, aber auch die Strömung ließen keinen olympischen Herren-Triathlon zu. Der soll nun heute (10.45 Uhr) nach dem Damen-Rennen (8) ausgetragen werden. Doch auch dieser Zeitplan galt unter Vorbehalt, was die Olympia-Macher von Paris in einem immer schlechteren Licht dastehen lässt.