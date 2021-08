Die olympische Familie im "Schwitzkasten"

Betroffen sind neben den Sportlern natürlich auch die Betreuer, die Mitarbeiter und die Berichterstatter. Die Organisatoren gehen mit einer Vielzahl an Maßnahmen gegen die Hitze vor – von Wassersprühstationen über Kühlwesten bis hin zu Geräten, die vor einem Hitzschlagrisiko warnen. Es werden auch jede Menge Salztabletten und Eis an die freiwilligen Helfer verteilt. Etwa 30 Personen, die an der Organisation der Spiele beteiligt waren, litten bisher an hitzebedingten Erkrankungen, sagte OK-Generaldirektor Toshiro Muto am Sonntag.

Auch viele Athleten stöhnen unter der großen Hitze. Für Bruno Schmidt, brasilianischer Goldmedaillengewinner im Beachvolleyball-Turnier von Rio 2016, sind die Spiele heißer und schwüler als erwartet. "Die ersten zwei Wochen hier sind mit das Heißeste, was ich je erlebt habe."

Inzwischen hat man bei verschiedenen Bewerben die Zeitpläne geändert und die Konkurrenzen in die Abendstunden verlegt, in denen die Temperaturen etwas "humaner" sind.