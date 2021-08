An die 23 Goldmedaillen von Michael Phelps, der die ewige Olympia-Bestenliste anführt, wird Caeleb Dressel wohl nie herankommen, trotzdem hat der US-Schwimmer in Tokio einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Der Mann aus Florida, der am 16. August seinen 25. Geburtstag feiern wird, war mit fünf Triumphen der Superstar der Sommerspiele 2021. "Ich bin ziemlich stolz auf mich, habe mein Potenzial ausgeschöpft", resümierte Dressel.