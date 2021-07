Höher, schneller, weiter. Das gestrige Mountainbikerennen, das der Brite Thomas Pidcock gewann, wurde dem olympischen Motto gerecht – allerdings nicht immer so, wie sich das die Macher gewünscht hatten. Mit Mathieu van der Poel kam ausgerechnet einer der Stars auf der ersten Runde des 4,1 Kilometer langen Rundkurses in Izu schwer zu Sturz. Beim "Sakura Drop", einem Sprung über einen Felsen hinunter in ein stark abschüssiges Stück, stürzte der niederländische Rad-Alleskönner schwer.