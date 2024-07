"Es vergeht kein verdammter Tag", sagte Wachid Borchashvili schon vor Wochen, "an dem ich nicht an Olympia denke." Wenn der Judoka heute (ab 10 Uhr) gegen Erstrunden-Gegner Mohammad Samim Faizada (Afg) auf die Matte der Champ-de-Mars-Arena in Paris geht, lastet Druck auf den Schultern des 25-Jährigen.