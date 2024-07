Der Abgesang des Sandplatz-Königs?

Rafael Nadal scheiterte in der zweiten Einzelrunde.

Rafael Nadal ist zwar noch im olympischen Doppel an der Seite von Carlos Alcaraz vertreten, seine grandiose Einzel-Karriere in Roland Garros, seinem Wohnzimmer, könnte aber im Tennis-Klassiker gegen Novak Djokovic ein jähes Ende genommen haben. Der Stachel der deutlichen 1:6, 4:6-Niederlage in der zweiten Runde steckt tief, nur im zweiten Satz keimte Hoffnung auf, als sich der Mallorquiner von 0:4 auf 4:4 zurückkämpfte.