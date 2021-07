210 Seiten hat das Handbuch mit Benimmregeln, das jene auserwählten Mitglieder der olympischen Familie bekommen haben, die ab morgen in Tokio – in welcher Funktion auch immer – dabei sein und mitspielen dürfen. Das Regelwerk ist so komplex und restriktiv, dass es viele Journalisten vor allem der Printmedien vorgezogen haben, den bürokratischen Hürdenlauf in die japanische Hauptstadt gar nicht erst zu versuchen.