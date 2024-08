Brief aus Paris: Und wer hat eigentlich das Klatschen erfunden?

Peter Sagan schreitet vor dem Start des Straßen-Radrennens in Paris auf die Strecke. In der Rechten hält der slowakische Ex-Weltmeister einen kunstvollen Stock, den er rhythmisch auf den Asphalt aufsetzt. Animiert vom Moderator juble auch ich ihm zu, ohne wirklich zu wissen, was das eben sollte. "Das wird bei uns vor jeder Theateraufführung gemacht, damit die Zuschauer wissen, dass es losgeht", erklärt mir Fanny, eine französische Ärztin aus Dijon.