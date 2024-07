Brief aus Paris: Meine kleine Niederlage im Wunderland

Ich muss mich zwicken – so schön ist es. Die tiefstehende Sonne taucht den Eiffelturm in einen sanften Farbton. Das Wahrzeichen scheint so nah, als könnte ich hingreifen. Unter mir erstreckt sich die beeindruckende Beachvolleyball-Arena, in der die Französinnen Alexia Richard/Lezana Placette die Deutschen Laura Ludwig und Louisa Lippmann mit 2:0 besiegen werden.