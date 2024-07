Brief aus Paris: Meine Beinahe-Kapitulation vor dem Triumphbogen

Mein Vertrauen in Google Maps ist grenzenlos – unerschütterlich ist es nicht. Gerade eines der unzähligen Leihräder, die hier in Paris an fast jeder Straßenecke stehen, gekapert, trete ich ambitioniert in die Pedale. Dem Akku sei Dank schwimme ich gut mit im regen Verkehr der Weltstadt. Die Orientierung habe ich "outgesourct", wie es neudeutsch heißt. Mein in die Lenkerhalterung geklemmtes Handy sagt, wo es langgeht.