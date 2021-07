Aufgalopp zu ihren fünften Spielen

"Die Böden sind top, die Boxen ein Traum – von den Anlagen her sind es sicher die schönsten Spiele", sagte Victoria Max-Theurer, bevor es für die Dressurreiterin heute (10 Uhr) bei ihren fünften Spielen losgeht. Auf Abegglen macht die 35-Jährige für Österreichs Reiter den Anfang. Die weiteren Startgruppen mit Christian Schumach (auf Te Quiero) und Florian Bacher (Fidertraum) folgen morgen. Ihre Ritte zählen sowohl für den Team- als auch für den Einzelbewerb. Die besten zwei jeder Startgruppe sowie jene sechs mit dem nächstbesten Score kommen im Einzel weiter. Das ist Max-Theurer auf Abegglen, benannt nach der Schweizer Fußballlegende Max Abegglen, zuzutrauen. "Er ist ein ganz tolles Pferd, wir sind erst seit Jänner 2020 ein Paar und haben schon tolle Ergebnisse gebracht", verwies Max-Theurer etwa auf die 83,01 Prozentpunkte beim Heimturnier im Juni in Achleiten. Das erste "große Ziel" ist aber das Erreichen des Achterfinales mit dem Team. "Es wäre sehr schön, wenn wir darunter wären, es hängt alles von der ersten Prüfung ab", so Max-Theurer, die schon das Olympia-Ticket als Erfolg bezeichnete.

Mit Bacher setzte sich übrigens auch ein Ehemaliger der Spanischen Hofreitschule bei der österreichischen Sichtung durch. 18 Jahre war der Steirer Bereiter in der ältesten Reitschule der Welt.