Auböck schaffte es als Vierter in sein nächstes Finale

Der 24-Jährige präsentierte sich in den Vorläufen gestern bärenstark, gewann dabei den am besten besetzten Heat. Auböck, der am Sonntag über 400 Meter den undankbaren vierten Platz belegt hatte, verbesserte seinen im April fixierten bisherigen österreichischen Rekord in 7:45,73 Min. um 0,99 Sekunden und zog damit als Viertschnellster des 33-köpfigen Feldes in den Endlauf ein. "Es war ein sehr gutes Rennen, ich bin extrem zufrieden damit", lautete das Resümee des Niederösterreichers. Um die Medaillen geht es morgen um 3.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Christopher Rothbauer belegte gestern über 200 Meter Brust unter 40 Aktiven mit einer Zeit von 2:13,19 Minuten Rang 28. "Die Zeit ist erschreckend schlecht", bilanzierte der Niederösterreicher.